شاهد: اليونان أوّل دولة مسيحية أرثوذكسية تُقر زواج المثليين وتبنّيهم للأطفال

بقلم: يورونيوز

خرجت حشود من الناس إلى شوارع أثينا احتفالاً بتشريع الزواج المدني بين المثليين وتبنّيهم للأطفال، لتصبح اليونان أول دولة مسيحية أرثوذكسية في العالم تُجيز ذلك.

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وصوتت أغلبية من 176 نائباً في البرلمان المؤلف من 300 مقعد في وقت متأخر من يوم الخميس لصالح مشروع القانون التاريخي الذي صاغته حكومة يمين الوسط برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ورفض 76 نائباً آخر الإصلاح بينما امتنع اثنان عن التصويت وتغيب 46 عضواً عن المجلس.

وغرد ميتسوتاكيس بعد التصويت قائلاً إن اليونان "تفخر بأن تصبح الدولة السادسة عشرة (في الاتحاد الأوروبي) التي تسن تشريع المساواة في الزواج".

وهتف العشرات من أنصار الإصلاح الذين تجمعوا خارج البرلمان بينما كانوا يشاهدون المناقشة على الشاشة بصوت عالٍ، وتعانقوا عند إعلان نتيجة التصويت.

وفي وقت سابق، احتج المعارضون لمشروع القانون أيضاً في مكان قريب، حاملين كتب الصلاة والأيقونات الدينية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلب اليونانيين يؤيدون الإصلاح بفارق ضئيل، ولم تؤد هذه القضية إلى إثارة انقسامات عميقة في بلدينصب قلقه الأكبر على ارتفاع تكاليف المعيشة.