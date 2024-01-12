الحكومة اليونانية تستعد لتشريع زواج المثليين بدعم من المعارضة اليسارية

بقلم: يورونيوز

حصلت خطط رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لتشريع زواج المثليين في البلاد والسماح بتبني الأزواج المثليين، على دعم حاسم من المعارضة اليسارية يوم الخميس.

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من المقرر أن يوافق البرلمان اليوناني على خطة لتشريع الزواج المدني للمثليين وتبنيهم للأطفال، في مشروع دفعت به حكومة يمين الوسط اليونانية وبدعم من المعارضة اليسارية، على الرغم من ردود الفعل "العنيفة" من الكنيسة الأرثوذكسية.

حصلت خطط رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لتشريع زواج المثليين في البلاد والسماح بتبني الأزواج المثليين، على دعم حاسم من المعارضة اليسارية يوم الخميس.

قال ستيفانوس كاسيلاكيس، المصرفي السابق والمثلي الذي يقود حزب سيريزا اليساري الراديكالي، إنه سيطلب من نواب حزبه الثمانية والثلاثين التصويت لصالح الاقتراح، رغم انتقاده لهذا الإجراء، لأنه لم يمنح الكثير من الإهتمام فيما يتعلق بحقوق الأبوة.

أعرب كاسيلاكيس الذي تزوج في نيويورك في أكتوبر-تشرين الأول 2023 عن رغبته في إنجاب الأطفال من خلال أم بديلة، وهي ممارسة دانها البابا فرنسيس مؤخرًا وأصبحت غير قانونية في إيطاليا.

مثليان يقبلان بعضهما البعض أمام ساحة القديس بطرس بالفاتيكان Alessandra Tarantino/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

لا يسمح الإجراء الجديد الذي دفعه ميتسوتاكيس للأزواج المثليين بإنجاب الأطفال من خلال الأمومة البديلة مستقبلا. وسيتم منح الحقوق الأبوية الكاملة للأزواج المثليين الذين لديهم أطفال بالفعل.

ولا تسمح البلاد حاليًا بهذا الإجراء إلا في حالات النساء العازبات أو المتزوجات، وغير القادرات على الإنجاب لأسباب صحية. بالإضافة إلى الأزواج من جنسين مختلفين، يُسمح للرجال أو النساء غير المتزوجين بالتبني.

وكان من شأن مشروع سابق للقانون تم اقتراحه في وقت سابق من هذا الأسبوع أن يسمح بحق الأبوة من خلال أمهات بديلات.

وفي مقابلة مع قناة "ستار تي في" الخاصة، قال السياسي إنه على الرغم من "عيوبه"، فالاقتراح الذي كشف عنه رئيس الوزراء يوم الأربعاء يحتوي على "بعض العناصر الإيجابية". وقد شرّعت اليونان بالفعل الشراكة المثلية في عام 2015.

ومن شأن دعم المعارضة اليسارية أن يضمن إقرار القانون في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، بالرغم من اعتراض عشرات النواب من حزب الديمقراطية الجديدة الذي ينتمي إلى يمين الوسط والذي يتزعمه ميتسوتاكيس. ويملك الحزب ما مجموعه 158 نائبا في البرلمان.

وانتقد كاسيلاكيس رئيس الوزراء بسبب رفضه إجبار جميع نوابه على دعم قضية حقوق الإنسان، واصفا إياه بـ"جبنه السياسي". وأُعيد انتخاب ميتسوتاكيس لولاية ثانية بفوز ساحق قبل ستة أشهر فقط.

ستيفانوس كاسيلاكيس، زعيم حزب المعارضة الرئيسي سيريزا، يتحدث إلى أنصاره خارج مقر الحزب في أثينا، 25 سبتمبر-أيلول 2023 Yorgos Karahalis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

لكن الانتقادات الأكثر صراحة للخطة جاءت من الكنيسة الأرثوذكسية في البلاد، التي تتمتع بنفوذ هائل في اليونان، وحذرت من أن القانون قد يكون الخطوة الأولى في تفكيك المجتمع اليوناني. وفقًا للكنيسة، فإن السماح بزواج المثليين هو الخطوة الأولى نحو حصول عائلات المثليين على حقوق الوالدين.

ولكن ميتسوتاكيس رد على الانتقادات قائلا إنهم سيستمعون إلى آراء الكنيسة ولكن في النهاية "الدولة هي التي تشرع". وقال في مقابلة مع إذاعة "إي آر تي" الوطنية: "ما سنشرعه هو المساواة في الزواج، مما يعني القضاء على أي تمييز على أساس التوجه الجنسي ... إنه ليس شيئًا مختلفًا جذريًا عمّا ينطبق في الدول الأوروبية الأخرى".

ويلقى هذا الإجراء معارضة أيضا من قبل الأحزاب اليمينية في البرلمان.

تشير استطلاعات الرأي إلى إنقسام اليونانيين بالتساوي حول مسألة زواج المثليين، لكنهم يعارضون توسيع حقوق الأبوة الكاملة للأزواج المثليين والمثليات.

ومن المتوقع أن يتم نشر التفاصيل الكاملة لاقتراح الحكومة في الأيام المقبلة. وبمجرد حدوث ذلك، سيستغرق الأمر عدة أسابيع حتى يصل إلى البرلمان للموافقة عليه.