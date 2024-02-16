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شاهد: إسرائيل تنشر لقطات مصورة لما تزعم أنه "استهداف مراكز عمليات لحماس" في غزة

صورة من فيديو نشره الجيش الإسرائليي
صورة من فيديو نشره الجيش الإسرائليي Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لقطات مصورة يزعم أنها غارات على مراكز "قيادة العمليات" التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

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ويأتي الفيديو في الوقت الذي تلوح فيه إسرائيل باجتياح مدينة رفح الحدودية مع مصر رغم التحذيرات الدولية والحقوقية من عواقب هذا الهجوم، فضلا عن الأوضاع الكارثية للنازحين بالمنطقة.

ويبدو فيه أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة قد توقفت، حيث ارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة يوم الجمعة الرؤية الأمريكية لما بعد الحرب وخاصة دعواتها لإقامة دولة فلسطينية.

وبعد اتصال هاتفي جمعه ليلاً بالرئيس الأمريكي جو بايدن، كتب نتنياهو على موقع إكس: "إسرائيل ترفض بشكل قاطع الاملاءات الدولية في موضوع تسوية دائمة مع الفلسطينيين، الأمر الذي يتحقق فقط بمفاوضات مباشرة بين الجانبين، من دون شروط مسبقة، وستبقى تعارض الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية".

ميدانياً، وفي خضم المعارك الضارية التي يخوضها الجيش الإسرائيلي مع الفصائل الفلسطينية، سُحب لواء المظليين 664 من خان يونس، بينما أعلنت القسام أن مقاتليها يخوضون اشتباكات في محاور بالموقع نفسه.

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