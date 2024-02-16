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عاجل. فقد الوعي أثناء المشي.. وفاة أليكسي نافالني أبرز معارضي بوتين داخل سجنه

المعارض الروسي أليكسي نافالني
المعارض الروسي أليكسي نافالني Copyright صورة
بقلم:  يوريونيوز
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قالت مصلحة السجون الروسية إن زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني البالغ 47 عامًا، قد توفي.

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وقال بيان للسجن إن نافالني شعر بتوعك عندما كان يسير يوم الجمعة، وفقد الوعي ومن ثم توفي.

وكان نافالي من أشد المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظم ضده حملات ضد الفساد واحتجاجات ضخمة.

ونقل نافالي الذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة 19 عامًا، بتهمة إنشاء وتمويل منظمة متطرفة، إلى سجن يبعد عن موسكو 1900 كم. في خطوة لقيت معارضة واعتبرت محاولة لإسكات صوت نافالني. 

والسجن الذي يقع في بلدة خارب في منطقة ذات شتاء طويل وقاس، يملك أعلى مستوى أمني في السجون الروسية.

وفي أول تعليق على خبر وفاته، قال الكرملين إن "مصلحة السجون تجري كافة الفحوصات فيما يتعلق بوفاة نافالني"، مضيفا "لا توجد معلومات لدينا عن سبب وفاته.. وقد تم إبلاغ بوتين بالنبأ".

وتم سجن نافالني منذ يناير/كانون الثاني 2021، عندما عاد إلى موسكو بعد تعافيه في ألمانيا من تسمم بغاز الأعصاب ألقى باللوم فيه على الكرملين.

المصادر الإضافية • أ ب

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فلاديمير بوتين وفاة روسيا موسكو أليكسي نافالني معارضة