لحشد دعم عسكري ..الرئيس الأوكراني يزور ألمانيا وفرنسا

بقلم: يورونيوز

من المتوقع أن يوقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاقيات ثنائية مع ألمانيا وفرنسا الجمعة، لحشد الدعم الغربي.

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ويلتقي الزعيم الأوكراني مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين ويواصل طريقه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تأتي اتفاقيات الأمن والدعم الثنائية في أعقاب اتفاقية أمنية بين أوكرانيا والمملكة المتحدة تم توقيعها عندما زار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كييف الشهر الماضي.

وتضغط ألمانيا على شركائها في أوروبا والولايات المتحدة الالتزام بشأن الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، كما سيتوجه شولتس إلى واشنطن لحشد المساعدات المتأخرة.

وتشهد أوكرانيا معارك ضارية بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية التي تقترب من بلدة أفدييفكا الشرقية. كما تواجه أوكرانيا نقصا حادا في مخزون الذخيرة بسبب تأخر المساعدات العسكرية الأمريكية لعدة أشهر.