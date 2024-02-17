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بعد عام من أزمة قطار المواد الكيميائية في أوهايو.. بايدن يزور الولاية وسط حضور جماهيري

المواطنون في استقبال جو بايدن
المواطنون في استقبال جو بايدن Copyright Andrew Harnik/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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زار الرئيس الأمريكي جو بايدن شرق ولاية أوهايو يوم الجمعة، بعد عام من خروج قطار نورفولك الجنوبي الذي يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره مما دفع السكان المحليين إلى إخلاء منازلهم.

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وكان يحمل القطار أكثر من 100 عربة، 20 منها صنفت على أنها تحمل مواد خطرة.

وبعد ظهر يوم الجمعة، تجمع الناس في المدينة وعلى طول الطريق لمشاهدة وصول موكب الرئيس، رافعين شعارات مطالبة الرئيس بحل أزمتهم.

وقالت المواطنة آشلي ماكولوم: "نحن عالقون. كلنا نعاني ونحتاج إلى مساعدة الحكومة لتخطي الأزمة".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى أن يحدث شيء ما الآن. وهو الشخص الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك".

من جهتها، قالت كريسي فيرغسون: "نتمنى أن يكون هدف الزيارة الفعلي هو مساعداتنا في معاناتنا، ومساعدة من خسر وظيفته أو بيته".

وأضافت: "لقد أجبر العديد من الأشخاص على العودة إلى منازلهم رغم خطورة الوضع"، آملة أن يكون هدف الزيارة هو مساعدة المواطنين لا أن يكون لديه غايات سياسية.

المصادر الإضافية • أ ب

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