بايدن لنتنياهو: "يمكن إطلاق سراح مزيد من الأسرى الفلسطينيين أكثر مما جرى في الصفقة الماضية"

بقلم: يورونيوز

يقول مسئولون أمريكيون إن الرئيس بايدن يعتقد أن إسرائيل يمكن أن تكون أكثر مرونة بخصوص إطلاق سراح مزيد من الأسرى الفلسطينيين، وذلك إلى حد ما، بسبب وجود خمس مجندات إسرائيليات على الأقل، من بين نحو 40 رهينة (هم نساء وأطفال وعجائز وجرحى).

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أفاد موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسئول أمريكي وآخر إسرائيلي، أن الرئيس الامريكي جو بايدن قال لرئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتياهو خلال مكالمة هاتفية يوم الأحد، إنه يمكن لإسرائيل أن تطلق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل كل رهينة إسرائيلية خلال أي صفقة تبادل جديدة، وذلك أكثر مما جرى في الهدنات السابقة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ويعتبر عدد الأسرى الفلسطينيين الذي تطلب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من إسرائيل الإفراج عنهم في إطار صفقة تبادل جديدة، نقطة الخلاف الرئيسية خلال المحادثات غير المباشرة بين الحركة والدولة العبرية.

ويقول مسئولون أمريكيون إن الرئيس بايدن يعتقد أن إسرائيل يمكن أن تكون أكثر مرونة بخصوص هذه المسألة، وذلك إلى حد ما، بسبب وجود خمس مجندات إسرائيليات على الأقل، من بين نحو 40 رهينة (هم نساء وأطفال وعجائز وجرحى).

وكانت إسرائيل اقترحت قبل أسبوعين في باريس خلال محادثات مصرية قطرية أمريكية، هدنة لأسبوعين في غزة وإطلاق سراح 40 رهينة، مقابل ثلاثة أسرى فلسطينيين عن كل رهينة إسرائيلية في المرحلة الأولى من الصفقة.

وإلى حد الآن لم تفض المحادثات عن اتفاق جديد، إذ يبدو نتنياهو متعنتا، فقد قال بشأن محادثات القاهرة في اليومين الأخيرين إن المسئولين الإسرائيليين حضروا المحادثات للاستماع فقط، كما أن المسئول عن ملف الرهائن في الوفد الإسرائيلي كان غائبا، لأن نتنياهو لم يعط الفريق الإسرائيلي تفويضا لتقديم أفكار جديدة.