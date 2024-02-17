انطلاق القمة الإفريقية في أثيوبيا وحرب غزة تتصدر المباحثات

بقلم: يورونيوز

دان القادة والزعماء في قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم السبت، الهجوم الإسرائيلي على غزة ودعوا إلى "إنهائه فورا".

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بدأ قادة دول الاتحاد الأفريقي اليوم السبت قمة في أديس أبابا تستمر يومين، في ظل الحرب على غزة وتلويح إسرائيل بعملية برية واسعة في رفح. وأكدوا على دعم موقف جنوب أفريقيا، مطالبين بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ووقف الحرب.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في كلمة الافتتاح إن "قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل يُعد انتصارا لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية".

وأوضح أن "غزة تتعرض للإبادة بشكل كامل ويحرم شعبها من كل حقوقه"، قائلاً إنه "يشجب العملية الإسرائيلية التي لا شبيه لها في تاريخ الإنسانية"، وأضاف أنه "يجب أن يتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حريته وبدولته المستقلة ذات السيادة".

من جهته طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية القمة الأفريقية بـ"رفع الصوت" لوقف الحرب على غزة والاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية.

في حين أشاد غزالي عثماني، رئيس جزر القمر والرئيس المنتهية ولايته للاتحاد الأفريقي، بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بينما أدان "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين تحت أنظارنا".

وقال عثماني: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغمض عينيه عن الفظائع التي ترتكب، والتي لم تتسبب في فوضى في فلسطين فحسب، بل كانت لها أيضا عواقب وخيمة في بقية العالم".

سلطت قمة الاتحاد الإفريقي أيضاً الضوء على تجدد الانقلابات والتوترات الناجمة عن تأجيل الانتخابات في السنغال والعنف في شرق الكونغو والسودان وليبيا.

ودعت القمة إلى إحياء "روح التضامن الإفريقي والوحدة الإفريقية" للتغلب على التحديات العديدة التي تواجه القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.