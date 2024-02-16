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آلاف اليمنيين يتظاهرون في صنعاء تأكيداً على استمرار دعم غزة

متظاهرون يمنيون في صنعاء
متظاهرون يمنيون في صنعاء Copyright Osamah Abdulrahman/ AP
بقلم:  يورونيوز
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تظاهر آلاف اليمنيين في العاصمة صنعاء الجمعة، دعماً لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة باستمرار "العدوان" الإسرائيلي على غزة وتواصل الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن.

ورددت الحشود هتافات منها "يا غزة يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين"، و"يا غزة واحنا معكم.. أنتم لستم وحدكم".

وأكد بيان صادر عن جماعة أنصار الله الحوثي المنظمة للمظاهرة، "استمرار الشعب اليمني في فعالياته الشعبية والجماهيرية وثباته على موقفه مع فلسطين".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ومع تدخل واشنطن ولندن، واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً منذ  يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

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