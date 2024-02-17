شاهد: اليابان تطلق بنجاح صاروخها H3 إلى المدار

بقلم: يورونيوز

وصل الصاروخ الياباني الجديد H3 إلى مداره وأطلق قمرين صناعيين صغيرين للمراقبة في اختبار ثانٍ رئيسي بعد فشل إطلاقه لأول مرة في العام الماضي، مما عزز الأمل للبلاد في سباق الفضاء العالمي.

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وانطلق الصاروخ H3 من مركز تانيغاشيما الفضائي في الوقت المحدد صباح السبت، بعد يومين من تأجيل إقلاعه المقرر أصلًا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، إن الصاروخ وصل بنجاح إلى المدار على ارتفاع حوالي 670 كيلومترًا (حوالي 420 ميلًا) وأطلق قمرين صناعيين.

وقال هيروشي ياماكاوا، رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، في مؤتمر صحفي: "نشعر بارتياح شديد لتمكننا من إعلان النتائج الجيدة".

وتتمثل المهام الرئيسية لـ H3 في تأمين الوصول المستقل إلى الفضاء والقدرة على المنافسة مع تزايد الطلب الدولي على إطلاق الأقمار الصناعية.

وقال ياماكاوا: "لقد خطونا خطوة أولى كبيرة اليوم نحو تحقيق هذا الهدف".

ويمثل الإطلاق دفعة لبرنامج الفضاء الياباني بعد سلسلة من النجاحات الأخيرة، بما في ذلك الهبوط التاريخي على سطح القمر بمركبة فضائية غير مأهولة الشهر الماضي.

,تمت مراقبة عملية الإطلاق عن كثب باعتبارها اختبارًا لتطوير الفضاء في اليابان بعد فشل H3، في رحلتها الأولى في آذار/ مارس الماضي، في تشغيل محرك المرحلة الثانية.