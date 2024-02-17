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إيراني يقتل والده و11 فردًا من عائلته ويفر هاربًا

لا يزال منفذ عملية إطلاق النار هاربا
لا يزال منفذ عملية إطلاق النار هاربا Copyright CANVA
بقلم:  يورونيوز
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قال محافظ منطقة كرمان إن الرجل الذي قام بإطلاق النار يبلغ 30 عامًا وهرب بعد تنفيذه الجريمة إلى جهة مجهولة والبحث جار عنه.

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قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن إيرانيًا قتل 12 فردًا من عائلته بواسطة بندقية كلاشينكوف صباح السبت، بسبب خلاف عائلي.

حدث إطلاق النار في قرية الفرما التي تقع في منطقة نائية جنوب شرقي إيران. ومن بين الضحايا والد القاتل وأخيه وزوجة أخيه وأفراد من عائلته.

وبحسب الوكالة شبه الرسمية، فأن القاتل البالغ 30 عامًا، هرب بعد تنفيذ الجريمة.

وتتحدث وسائل الإعلام المحلية عن حوادث إطلاق نار من حين لآخر، لكن هذا الهجوم أدى إلى أعلى عدد من القتلى في إيران، حيث لا يُسمح للمواطنين قانونًا إلا ببنادق الصيد، وهو أمر شائع في المناطق الريفية.

وفي عام 2022، فتح موظف، تم فصله من مجموعة مالية مملوكة للدولة، النار في مكان عمله السابق، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين قبل أن ينتحر في غرب البلاد. وفي عام 2016، أطلق رجل يبلغ من العمر 26 عامًا النار على 10 من أقاربه في منطقة ريفية في جنوب إيران.

المصادر الإضافية • وكالات

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