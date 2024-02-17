فريق الدفاع عن المعارض الروسي أليكسي نافالني يطالب بتسليم جثته

بقلم: يورونيوز

أكدت المتحدثة باسم أليكسي نافالني، السبت، أن زعيم المعارضة الروسية "قُتل" في سجن جزائي نائي في القطب الشمالي، لكن مكان جثته غير معروف.

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وذكرت مذكرة رسمية تم تسليمها إلى والدة نافالني أنه توفي الساعة 2:17 مساءً.

وقالت المتحدثة باسم نافالني، كيرا يارميش، إن أحد موظفي السجن قال إن جثة نافالني نُقلت إلى مدينة سالخارد القريبة في إطار التحقيق في وفاته، وطالبت بتسليم جثته لأهله.

وكتب فريق نافالني على قناتهم على تلغرام أنه عندما زار المحامي ووالدة نافالني المشرحة في سالخارد، كانت مغلقة. وقال فريقه إن المحامي اتصل بالمشرحة وأبلغه أن جثة نافالني غير موجودة.

وكتبت يارميش على منصة إكس: "نطالب بتسليم جثة أليكسي نافالني إلى عائلته على الفور. لا يزال سبب وظروف وفاة نافالني يوم الجمعة غير واضح إلى حد كبير".

وذكرت دائرة السجون الفيدرالية الروسية أن نافالني شعر بالمرض بعد المشي وفقد وعيه، ووصلت سيارة الإسعاف، لكن لم يمجح المسعفون من إنعاشه.

وقالت ماريا بيفتشيخ، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد، إن زعيم المعارضة "سيعيش إلى الأبد في قلوب الملايين".

واستمرت الاعتقالات يوم السبت بعد اعتقال أكثر من 100 شخص في مدن روسية مختلفة يوم الجمعة عندما جاؤوا لوضع الزهور على نصب تذكاري لنافالني.

وكان نافالني مسجونًا منذ كانون الثاني/ يناير 2021، عندما عاد إلى موسكو ليُعتقل بعد تعافيه في ألمانيا من التسمم بغاز الأعصاب الذي ألقى باللوم فيه على الكرملين.