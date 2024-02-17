شاهد: مجهولون يدمرون نصبًا تذكاريًا لأليكسي نافالني في العاصمة موسكو

بقلم: يورونيوز

دمر مجهولون يرتدون ملابس سوداء، نصبًا تذكاريًا لزعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في موسكو، حيث تم وضع عشرات باقات الورد يوم الجمعة.

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وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة كانت متواجدة في مكان الحادث.

ووضع الناس يوم الجمعة الزهور على نصب تذكاري لضحايا القمع بعد الإعلان عن وفاة أليكسي نافالني في أحد السجون الروسية.

وقالت وكالة السجون الروسية إن نافالني، الذي شن حملة ضد ما أسماه "الفساد الرسمي" ونظم احتجاجات ضخمة مناهضة للكرملين باعتباره ألد أعداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توفي الجمعة بسجن في القطب الشمالي حيث كان يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عامًا.

وتأتي هذه الأخبار قبل أقل من شهر من الانتخابات التي من المتوقع أن تمنح بوتين ست سنوات أخرى في السلطة، مما أثار انتقادات وغضبًا متجددًا موجهًا إلى زعيم الكرملين الذي قام بقمع كل المعارضة في الداخل.