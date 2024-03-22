بقلم: يورونيوز

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن 40 شخصا قتلوا وأصيب 100 آخرين في هجوم نفذه مسلحون داخل قاعة كبيرة للحفلات الموسيقية في موسكو.

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وقالت تقارير إخبارية روسية، إن المهاجمين وهم ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس قتالية استخدموا أيضًا متفجرات، مما تسبب في اندلاع حريق هائل في مجمع كروكوس على الطرف الغربي من موسكو.

ويوثق مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان الأسود وهي تتصاعد فوق المبنى.

وذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية الرسمية، أن المهاجمين أطلقوا النار على الحاضرين في المكان.

ويُمكن سماع إطلاق النار في المقاطع التي تم تداولها على وسائل الإعلام الروسية وقنوات تليجرام.

ويظهر في أحد المقاطع رجلان مسلحان يتحركان في المركز التجاري ويقومان بإطلاق النار على أي شخص يتحرك أمامهما.

وأعلن أندريه فوروبيوف، محافظ منطقة موسكو، عن زيارته للمنطقة وتشكيل فريق عمل لمعالجة الأضرار، دون ذكرالمزيد من التفاصيل.

وذكرت تقارير إعلامية روسية، أنه تم إرسال وحدات شرطة مكافحة الشغب إلى المنطقة، بينما كانت الجهات المعنية تقوم بإجلاء المواطنين.