شاهد: أطفال فلسطينيون ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على قليل من الطعام في دير البلح

بقلم: يورونيوز

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مقاطع مصورة تظهر أطفالاً فلسطينيين ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في دير البلح وسط قطاع غزة.

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وحذرت وكالات الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر من أن ما يقرب من 40% من سكان غزة معرضون "لخطر مجاعة وشيك".

ولا تصل المساعدات الغذائية إلى جميع أنحاء القطاع الساحلي، حيث يضطر الناس إلى اللجوء إلى إمدادات غذائية بديلة، بينما منعت الاحتجاجات الإسرائيلية عند المعابر المؤدية إلى غزة شاحنات المساعدات من الدخول في الأسابيع الأخيرة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى "28 ألفا و985 شهيدا" فلسطينيا منذ بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع وتُحاكم على إثرها بتهمة "الإبادة الجماعية".

وأفادت الوزارة في بيان على منصة إكس، بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و985 شهيدا و68 ألفا و883 مصابا منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)".

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيدا و205 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".

وذكرت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ووفق الإعلام الحكومي بغزة، فإن عدد المفقودين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 7 آلاف مفقود، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.