ناسا تبحث عن متطوعين لـ"محاكاة العيش على المريخ".. فما هي الشروط؟

بقلم: يورونيوز

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أنها تبحث عن مجموعة من المتطوعين لمهمة محاكاة العيش في كوكب المريخ، لمدة عام تقريباً.

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وأشارت "ناسا" في إعلانها إلى أن مهمة "المحاكاة" الثانية هذه على كوكب المريخ، ستستمر لمدة عام تقريباً، وتستهدف استكشاف صحة طاقم الرحلة وأدائهم طوال مدة المهمة التي تُسمي "CHAPEA".

وستبدأ في ربيع عام 2025، حيث سيتم إيواء أفراد الطاقم الأربعة المختارين في يئة مطبوعة ثلاثية الأبعاد، مساحتها 1700 قدم مربع في ولاية هيوستن الأمريكية.

وأوضحت "ناسا" إلى أنها ستقبل طلبات التطوع حتى يوم 2 أبريل المقبل؛ مشيرة إلى أن خدمة التطوع ستكون مدفوعة الأجر، ولكن لم تعلن عن المبلغ الذي ستدفعه للمتطوعين.

وصُمم موطن "Mars Dune Alpha" في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا، كمحاكاة لما قد تكون عليه الحياة بالنسبة للمستكشفين المستقبليين على الكوكب الأحمر، حيث البيئة قاسية والموارد محدودة.

ومن بين المهام التي سيضطلع بها المتطوعون، صيانة الموقع وزراعة المحاصيل ومحاكاة عمليات السير في الفضاء.

وفي حين لم تعلن الوكالة عن المبلغ الذي سيتم صرفه للمشاركين في مهمة المحاكاة، اشترطت ناسا أن يكون المتقدمون مواطنين أمريكيين وأن تترواح أعمارهم بين 30 و55 عاماً، على أن يكونوا غير مدخنين ويجيدون اللغة الإنجليزية.

وتطالب الوكالة بحصول المتقدم على درجة الماجستير في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى عامين على الأقل من الخبرة المهنية، وما لا يقل عن ألف ساعة من قيادة طائرة أو عامين من الخبرة.