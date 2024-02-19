فيديو: في فرنسا... حريق يلتهم مئات الأطنان من البطاريات

بقلم: يورونيوز

أثار الحريق والمواد المشتعلة مخاوف السكان من الأضرار الصحية والبيئية التي يمكن أن يخلفها.

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اندلع حريق كبير في مصنع لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم في مدينة تولوز جنوب فرنسا يوم السبت. واحترق حوالي 900 طن من بطاريات الليثيوم كانت موجودة في المصنع.

دمر الحريق مستودع التخزين الذي كان يضم البطاريات التي كانت في انتظار إعادة تدويرها. وأظهرت لقطات مصورة (كما في الفيديو أعلاه)، النار وهي تشب في المصنع، وسحابة كبيرة من الدخان الأسود، الأمر الذي أثار مخاوف من تسبب الحريق والمواد المشتعلة بخطر صحي وبيئي.

وهذا هو ليس أول حريق من نوعه في فرنسا، فقد اندلع حريق كبير عام 2023، في مستودع لتخزين بطاريات الليثيوم ومواد تخص السيارات في منطقة النورماندي.