جواز سفر المواهب الفرنسي.. إليك الشروط المطلوبة للحصول عليه

بقلم: يورونيوز

الغرض من الجواز الجديد هو تعزيز الاقتصاد من خلال منح الأجانب القدرة على الإقامة والعمل في فرنسا لمدة تصل إلى أربع سنوات.

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هل ترغب في الانتقال للعيش في فرنسا وتريد أن تبدأ حياة جديدة هناك؟ قد يكون الحصول على جواز الموهبة الفرنسي هو المفتاح الذي تبحث عنه للقيام بذلك.

الغرض من الجواز الجديد هو تعزيز الاقتصاد، من خلال منح الأجانب القدرة على الإقامة والعمل في فرنسا، لمدة تصل إلى أربع سنوات.

تم توسيع نطاقه ليشمل المستثمرين وأصحاب الدخل المرتفع، بالإضافة إلى بعض العمال الأجانب ذوي المهارات، منذ إطلاقه في عام 2017.

إليك المعلومات الضرورية للحصول على جواز الموهبة الفرنسي، متضمنة من هو مؤهل لذلك وأي مهارات تحتاجها للحصول عليه.

من هو المؤهل للحصول على جواز سفر المواهب الفرنسي؟

جواز سفر المواهب الفرنسي متاح للأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يمكن أن يسهموا بشكل كبير في النمو الاقتصادي أو الحياة والمجالات الثقافية في فرنسا.

ويشمل ذلك الأفراد ذوي المؤهلات العالية والذين يتقاضون أجورًا مرتفعة، مثل الباحثين الذين يحملون درجة الماجستير، والفنانين والمنفذين، والشخصيات المعروفة في مجالات العلوم والأدب والفنون والأكاديميات والتعليم والرياضة.

هذا ويمكن لمؤسسي الشركات والمساهمين الذين يستثمرون مبلغًا لا يقل عن 30،000 يورو أيضًا التقديم، شريطة أن يستوفوا بعض المعايير مثل امتلاك درجة الماجستير أو خبرة مهنية تزيد عن خمس سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك الاستثمار الاقتصادي في مجالات أخرى في أن تكون مؤهلا للتقديم للحصول على جواز المواهب الفرنسي.

ويمكن أيضا للموظفين في الشركات الرائدة المعترف بها من قبل الحكومة، والممثلين القانونيين الذين يديرون شؤون الشركات في فرنسا أيضًا، التقديم للحصول على جواز الموهبة.

هل تحتاج إلى التحدث باللغة الفرنسية للحصول على جواز سفر المواهب؟

أصدرت فرنسا مؤخرًا قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق ببعض بطاقات الإقامة، مما أدى إلى رفع الكفاءة اللغوية المطلوبة.

بالنسبة لبطاقات الإقامة وبطاقات الإقامة المتعددة السنوات، فقد تم رفعها من "A1" (مبتدئ) إلى "A2" (ما قبل المتوسط). ويشترط على المتقدمين اجتياز اختبار لإثبات مهاراتهم اللغوية. بالنسبة لبطاقة الإقامة لمدة 10 سنوات، تم رفعها من "A2" إلى "B1" (أقل من المتوسط).

إلا أن هناك أخباراً جيدة لمن يسعون لتحسين مهاراتهم في اللغة الفرنسية، حيث تم استبعاد جواز سفر الموهبة من القواعد الجديدة.

هل يمكن لأسرتك الانضمام إليك باستخدام جواز سفر المواهب الفرنسي؟

يمكن لأفراد عائلتك الانضمام إليك باستخدام جواز سفر المواهب الفرنسي الخاص بك، حيث سيتم تمكين زوجتك وأطفالك من الحصول على بطاقات تسمح لهم بالإقامة لعدة سنوات، وبالعمل للأشخاص البالغين أكثر من 18 عامًا.

ويمكن الحصول على البطاقات من أحد مراكز الشرطة المحلية عند وصولك إلى فرنسا.

مدة صلاحية جواز الموهبة الفرنسي؟

للحصول على جواز سفر المواهب في فرنسا، يتطلب أن يكون عقد عملك وإقامتك قد تجاوزا الفترة الزمنية البالغة ثلاثة أشهر. يجب أيضاً أن يكون للمؤهلين عقد عمل لا يقل عن عام واحد، وأن يمتلكوا مهارات متقدمة.

يمكنك التقديم للحصول على تصريح إقامة طويل الأمد في فرنسا يصل إلى أربع سنوات بعد وصولك، ويمكن تجديده كل أربع سنوات بشرط استمرار توافر شروط الدخل ونوع العمل.

الحد الأدنى من الأجور لحامل جواز الموهبة الفرنسي؟

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يعتمد الحد الأدنى للراتب في جواز سفر المواهب على الفئة التي تندرج تحتها.

يجب أن يحصل موظفو "المشاريع الاقتصادية المبتكرة" الذين يشاركون في أنشطة ترتبط بسمعتهم الوطنية أو الدولية على أجر يعادل الحد الأدنى القانوني في فرنسا للعامل بدوام كامل والبالغ 1,399 يورو شهريًا.

وينبغي على موظفي الشركات العالمية الحصول على راتب يعادل 1.8 ضعف الحد الأدنى للأجور. بينما ينبغي للعاملين في مجال البحث والتطوير لصالح "مؤسسة مبتكرة جديدة" أن يحصلوا على ضعف الحد الأدنى على الأقل.

ويتقاضى الموظفون المؤهلون تأهيلاً عاليًا راتبًا يعادل 1.5 ضعف الراتب الإجمالي المتوسط في فرنسا، الذي يبلغ حاليًا 35,891 يورو.

أم بالنسبة لمن يشغلون مناصب تجارية في شركات فرنسية، فهم يتلقون راتبًا يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

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ويجب على فناني الأداء تقديم دليل على مواردهم المالية، أي ما يعادل 70% من الحد الأدنى للأجور عن كل شهر يقضونه في فرنسا.