بقلم: يورونيوز

تواصل الحكومة الإسرائيلية تجاهلها لتنامي الدعوات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مهددة باجتياح مدينة رفح التي حشر فيها أكثر من نصف سكان القطاع، والذين مازال القصف الإسرائيلي يلاحقهم، فيما بدا أنه محاولة إسرائيلية جامحة لتهجيرهم من أرضهم.

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بطلب من الجزائر يستعد مجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء للتصويت على مشروع قرار يحظى بتأييد دولي (دون الولايات المتحدة)، يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين. وبلغ حجم الدمار قدرا واسعا في القطاع، حيث تتكدس جثامين الضحايا الفلسطينيين في الشوارع، بعد توقف مستشفى ناصر الطبي الذي داهمته القوات الإسرائيلية في خان يونس عن الخدمة. وبلغت حصيلة عدد القتلى حوالي 29 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، و69 ألف جريح. كذلك تتواصل المداهمات الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتلت فلسطينيين في طولكرم.

وفي ما يلي آخر التطورات: