ترامب: بايدن "أحمق" وكل قنبلة أمريكية تسقط على اليمن تكلف مليون دولار

بقلم: يورونيوز

في كلمة ألقاها أمام أنصاره في مشيغان انتقد الرئيس الأمريكي ترامب خليفته جو بادين واصفاً إياه بـ"الأحمق" لقصفه الحوثيين في اليمن

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وأشار ترامب إلى أن كل قنبلة تلقيها أمريكا على اليمن تكلف "مليون دولار"، بالإضافة إلى أنها "تقتل الكثير من الناس"؟

وقال ترامب إن إدارته سوف تتفادى مثل هذه القرارت السيئة، وادعى مرة أخرى أن الحروب بين روسيا وأوكرانيا وإسرائيل وحماس لم تكن لتبدأ لو كان لا يزال في البيت الأبيض.

وسبق أن عبر البنتاغون عن قلقه من الفرق الكبير بين تكلفة الصواريخ البحرية باهظة الثمن، التي يمكن أن تصل إلى 2.1 مليون دولار، المستخدمة لتدمير مسيّرات الحوثي غير المتطورة، والتي تقدر ببضعة آلاف من الدولارات لكل منها.

ويقدر الخبراء أن الطائرات الحوثية من دون طيار الهجومية أحادية الاتجاه، تكلف 2000 دولار فقط على الأكثر. أما الطائرة الأكبر "شاهد-136"، فتقدر قيمتها بـ20 ألف دولار. وفي كلتا الحالتين، هناك فرق كبير في التكلفة.

ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة لمواقع حوثية باليمن بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، بعدما تعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات يقول الحوثيون إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.