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شاهد: فرنسية تفوز بسباق ركوب الهجن للنساء بالجنادرية في الرياض

جانب من السباق
جانب من السباق Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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فازت الفرنسية كورالي فيرولو المقيمة في دبي بسباق ركوب الهجن للجمال بفئة النساء المقام ضمن فعاليات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في العاصمة السعودية الرياض.

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وأقيم السباق المخصص للنساء للعام الثاني على التوالي بعدما اقتصرت منافسات المهرجان السابقة على مشاركة الرجال.

وبلغ طول السباق كيلومترين بميدان الجنادرية للفروسية، حيث أنهته فيرولو التي امتطت الجمل "فتّان" في ثلاث دقائق و28 ثانية.

ويمتد مهرجان الهجن على مدار 11 يوماً ويبلغ مجموع جوائز سباقاته 70 مليون ريال سعودي (18.67 مليون دولار أمريكي).

ويشهد مهرجان هذا العام مشاركة 2087 من أصحاب الإبل، بواقع 6869 جملا، من سبع دول هي السعودية، البحرين، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي المهرجان ضمن فعاليات "عام الجمل"، الذي يحتفل بالقيمة الثقافية الفريدة التي تمثلها الإبل في حياة سكان شبه الجزيرة العربية.

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