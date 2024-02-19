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الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة خان يونس جنوب القطاع

دورية عسكرية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة.
دورية عسكرية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة. Copyright Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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نشر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، فيديو يظهر عناصره وهي تقتحم مباني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية داخل مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس، منذ الخميس وسط إطلاق نار على كل من يتحرك من الطواقم الطبية والمرضى، ويوجد أكثر من 120 شخصا في المجمع، وقد قتل 9 مرضى نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف أجهزة التنفس الاصطناعي.

ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 28,985 أغلبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وفقا لبيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

المصادر الإضافية • أ ب

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