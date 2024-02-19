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شاهد: آثار الغارتين الإسرائيليتين على بلدة الغازية بجنوب لبنان

موقع القصف الإسرائيل في جنوب لبنان
موقع القصف الإسرائيل في جنوب لبنان Copyright Mohammad Zaatari/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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شن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين غارتين بطائرات مسيّرة على بلدة الغازية بالقرب من مدينة صيدا بجنوب لبنان.

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ونتج عن الهجوم حريق مروع وإصابة 14 شخصاً أغلبهم من العاملين السوريين والفلسطينيين، وفقاً لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قد قال إن الجيش استهدف مستودعات للأسلحة تابعة لحزب الله اللبناني.

وأضاف هاغاري بأن الغارتين جاءتا رداً على هجوم بطائرة مسيّرة وقع في مدينة طبرية بشمال إسرائيل في وقت سابق من اليوم الاثنين.

وترتفع حدة التوترات والضربات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني بجنوب لبنان وشمال إسرائيل منذ الهجمة غير المسبوقة لحركة حماس وفصائل فلسطينية على مستوطنات بما يعرف بغلاف قطاع غزة يوم 7  تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

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