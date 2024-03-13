تقرير لليونيفيل: قذيفتين إسرائيليتين تسببتا في مقتل صحفي وإصابة 6 آخريين في جنوب لبنان

بقلم: يورونيوز

كشف تحقيق للأمم المتحدة أن قذيفتين أطلقتهما دبابة إسرائيلية تسببتا بمقتل صحفي وإصابة 6 صحفيين آخرين في 13 أكتوبر/تشرين الأول في جنوب لبنان، منتهكة بذلك القانون الدولي.

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وأوضح التقرير الذي أجرته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، والواقع في 7 صفحات أنه "لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق وقت وقوع الحادث. ولا يُعرف سبب الضربات الإسرائيلية على الصحفيين".

وجاء في تقرير اليونيفيل، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701، أن "إطلاق النار على المدنيين، وهنا الصحفيين الذين يمكن التعرف عليهم بوضوح، يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) والقانون الدولي".

وقتلت قذيفتين من عيار 120 ملم، مصور رويترز التلفزيوني عصام العبدالله والبالغ 37 عاما، وأصيب 6 صحفيين من ضمنهم مصورة وكالة فرانس برس كريستينا بجروح خطيرة على بعد كيلومتر واحد من الحدود الإسرائيلية بالقرب من قرية علما الشعب.

وبموجب القرار 1701 الذي تم تبنيه عام 2006 بعد الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان، تم نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار على طول خط ترسيم الحدود الذي يبلغ طوله 120 كيلومترا بين إسرائيل ولبنان.

وكان تحقيق قد أجرته وكالة رويترز اعتمادا على المصادر المفتوحة وصور للأقمار الصناعة قد خلص أنه كان هناك "وقف لإطلاق النار لأكثر من 40 دقيقة قبل فتح دبابة ميركافا إسرائيلية النار باتجاه الأراضي اللبنانية.".