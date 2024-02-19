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أمريكي يعترف بالاغتصاب والقتل خلال هجوم على سائحتين أمريكيتين في ألمانيا

المتهم قبيل بدء محاكمته
المتهم قبيل بدء محاكمته Copyright Karl-Josef Hildenbrand/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
بقلم:  يورونيوز
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اعترف رجل أمريكي أمام محكمة ألمانية بارتكابه تهمتي الاغتصاب والقتل خلال هجومه على سيدتين أمريكيتين بقلعة نويشفانشتاين في جنوب ألمانيا العام الماضي.

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ووقع الحادث في الرابع عشر من يونيو – حزيران الماضي بالقرب من جسر ماريينبروكه المطل على القلعة الجاذبة لأعداد كبيرة من السائحين بالقرب من الحدود الألمانية مع النمسا.

ويقول الادعاء العام الألماني إن المتهم البالغ من العمر 31 عاماً تعرف على ضحيتيه (21 و22 عاماً) خلال نزهة بالمنطقة واستدرجهما بعيداً عن مسارهما قبل أن يطرح الأصغر سناً أرضاً ويحاول نزع ملابسها.

وتطور الموقف حين حاولت الفتاة الأكبر سناً التدخل لمنع الهجوم فدفعها المتهم لتقع أسفل منحدر على ارتفاع حوالي 50 متراً مما ألحق بها إصابة شديدة بالرأس لكنها لم تمت.

المتهم خلال جلسة المحاكمة
المتهم خلال جلسة المحاكمةKarl-Josef Hildenbrand/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

وأعقب المتهم ذلك بخنق الفتاة الأصغر سناً حتى فقدت وعيها قبل أن يقوم باغتصابها ودفعها عبر نفس المنحدر مما أدى إلى وفاتها.

وقال محامي الدفاع فيليب مولر خلال الجلسة: "لقد ارتكب المدعى عليه جريمة لا يمكن فهمها". 

وأكد المدعى عليه، الذي لم يتم الكشف عن اسمه بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الألمانية، أن بيان محاميه صحيح لكنه لم يجب على أي أسئلة.

ويواجه المتهم عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة طبقاً للقانون الألماني. ولن تصدر المحكمة حكمها بالقضية قبل منتصف الشهر المقبل على أقرب تقدير.

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