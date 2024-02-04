EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الجيش الإسرائيلي: ضربنا أكثر من 50 هدفاً لحزب الله في سوريا و3400 هدف في لبنان

غارة جوية إسرائيلية تقتل القيادي الكبير في حزب الله وسام الطويل
غارة جوية إسرائيلية تقتل القيادي الكبير في حزب الله وسام الطويل Copyright AP Photo/Hussein Malla
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن قواته هاجمت أكثر من 50 هدفاً لحزب الله اللبناني في سوريا و3400 هدف في لبنان منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل نحو 4 أشهر.

اعلان

وأشار هاغاري، يوم السبت، إلى تدمير 150 خلية تابعة لحزب الله في لبنان، ومقتل 200 شخص في هذه الضربات. 

ولم يتحدث هاغاري عن الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، جراء المعارك الدائرة مع حزب الله على الحدود الجنوبية للبنان. 

وقد بدأت المعارك بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وذلك تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد لقي ما يقارب 250 شخصًا على الأقل مصرعهم في لبنان، معظمهم من مقاتلي حزب الله، وبينهم 26 مدنيًا على الأقل.

يذكر أن الحرب في قطاع غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 27 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 66 ألف، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، كما تسببت بأزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: هلع وفرار بعد إطلاق نار في خان يونس جنوب غزة

للمرة الأولى.. برلمان أيرلندا الشمالية يعين قومية لرئاسة الحكومة

العثورعلى صاروخ "جوـجو" مخصص لحمل رأس نووي في مرآب منزل في واشنطن

اليمن غزة حركة حماس كتائب القسام حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني