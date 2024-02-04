الجيش الإسرائيلي: ضربنا أكثر من 50 هدفاً لحزب الله في سوريا و3400 هدف في لبنان

بقلم: يورونيوز

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن قواته هاجمت أكثر من 50 هدفاً لحزب الله اللبناني في سوريا و3400 هدف في لبنان منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل نحو 4 أشهر.

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وأشار هاغاري، يوم السبت، إلى تدمير 150 خلية تابعة لحزب الله في لبنان، ومقتل 200 شخص في هذه الضربات.

ولم يتحدث هاغاري عن الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، جراء المعارك الدائرة مع حزب الله على الحدود الجنوبية للبنان.

وقد بدأت المعارك بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وذلك تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد لقي ما يقارب 250 شخصًا على الأقل مصرعهم في لبنان، معظمهم من مقاتلي حزب الله، وبينهم 26 مدنيًا على الأقل.

يذكر أن الحرب في قطاع غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 27 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 66 ألف، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، كما تسببت بأزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.