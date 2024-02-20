مشاهد مروّعة.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة مدنية في رفح

بقلم: يورونيوز

استهدفت غارة إسرائيلية، الثلاثاء، سيارة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تسببت بمقتل شخصين كانا داخل السيارة التي تحولت إلى حطام.

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وبعد أن هرع الناس إلى مكان الحادث، تم انتشال جثتين متضررتين بشدة من السيارة المُحطمة، وقام أحد المارة بمهمة مروّعة تتمثل في جمع أشلاء الجثتين المتناثرة حول الموقع ووضعها في كيس.

وتم نقل الجثتين مجهولتي الهوية إلى مستشفى أبو يوسف النجار شرقي المدينة.

وفي المستشفى، فتح الناس أكياس الجثث لمعرفة ما إذا كان الضحايا هم أقاربهم المفقودين، لكن لم يتم التعرف على هوية ضحايا الغارة الجوية.

وبعد ظهر الثلاثاء، شنت إسرائيل غارة جوية غرب مخيم النصيرات، وأصابت منزلاً سكنياً لعائلة النويري، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً، ومن بين الضحايا امرأة وأطفالها الأربعة.

وفي أعقاب الغارة الجوية، تم نقل القتلى بسرعة إلى مستشفى شهداء الأقصى. وأبلغ صحفي من وكالة أسوشيتد برس، كان حاضراً في مكان الحادث، عن آثار الهجوم. ووسط الوتيرة العاجلة لطاقم المستشفى، شهد الصحفي تشييع الأم وأطفالها الأربعة.