غانتس: الجيش الإسرائيلي سيبدأ عملية في رفح بعد إخلاء السكان من المنطقة

بقلم: يورونيوز

تسببت الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ أربعة أشهر في مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، حسب تقارير صادرة عن وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

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أعلن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس يوم الأربعاء أن الجيش سيبدأ عملية في رفح بعد إخلاء السكان من المنطقة.

وعلى الرغم من أن بيان غانتس قد لا يكون الكلمة الأخيرة، إلا أنه يعتبر إشارة جديدة من القادة الإسرائيليين بشأن استعدادهم للمضي قدمًا لضرب رفح.

وأكد غانتس أن العملية ستتواصل في رفح خلال شهر رمضان إذا لم يتم الإفراج عن المعتقلين لدى حماس والفصائل الفلسطينية.

وتسببت الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ أربعة أشهر في مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، حسب تقارير صادرة عن وزارة الصحة في القطاع المحاصر، وأدت إلى نزوح حوالي 80% من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم، واستجاب معظمهم للأوامر الإسرائيلية بالفرار جنوبًا، واحتشد حوالي 1.5 مليون شخص في رفح.

وتعهدت إسرائيل بتوسيع هجومها البري إلى المدينة الواقعة على الحدود مع مصر في إطار سعيها لتدمير حماس، التي لا تزال تقاتل القوات الإسرائيلية في جميع أنحاء القطاع.

وتزعم إسرائيل، أن البلدة هي آخر معقل رئيسي لحماس، ويجب مهاجمتها من أجل استكمال حربها ضد الحركة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من مغبة شن هجوم على مدينة رفح بقطاع غزة دون خطة لسلامة المدنيين.