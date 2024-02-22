EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

غانتس: الجيش الإسرائيلي سيبدأ عملية في رفح بعد إخلاء السكان من المنطقة

وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس
وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس Copyright Tsafrir Abayov/Copyright 2022.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تسببت الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ أربعة أشهر في مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، حسب تقارير صادرة عن وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

اعلان

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس يوم الأربعاء أن الجيش سيبدأ عملية في رفح بعد إخلاء السكان من المنطقة.

وعلى الرغم من أن بيان غانتس قد لا يكون الكلمة الأخيرة، إلا أنه يعتبر إشارة جديدة من القادة الإسرائيليين بشأن استعدادهم للمضي قدمًا لضرب رفح.

وأكد غانتس أن العملية ستتواصل في رفح خلال شهر رمضان إذا لم يتم الإفراج عن المعتقلين لدى حماس والفصائل الفلسطينية.

وتسببت الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ أربعة أشهر في مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، حسب تقارير صادرة عن وزارة الصحة في القطاع المحاصر، وأدت إلى نزوح حوالي 80% من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم، واستجاب معظمهم للأوامر الإسرائيلية بالفرار جنوبًا، واحتشد حوالي 1.5 مليون شخص في رفح.

وتعهدت إسرائيل بتوسيع هجومها البري إلى المدينة الواقعة على الحدود مع مصر في إطار سعيها لتدمير حماس، التي لا تزال تقاتل القوات الإسرائيلية في جميع أنحاء القطاع.

وتزعم إسرائيل، أن البلدة هي آخر معقل رئيسي لحماس، ويجب مهاجمتها من أجل استكمال حربها ضد الحركة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من مغبة شن هجوم على مدينة رفح بقطاع غزة دون خطة لسلامة المدنيين.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مشاهد مروّعة.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة مدنية في رفح

واشنطن تقترح مشروع قرار أممي يؤيد هدنة مؤقتة في غزة ويعارض اجتياح رفح

"بيزنس المرور".. استدعاء صحافية مصرية بعد اتهامها رجل أعمال بتقاضي أموال عند معبر رفح

رفح - معبر رفح جو بايدن حركة حماس غزة بيني غانتس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني