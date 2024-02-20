شاهد: روسيا تنشر مقاطع فيديو تقول إنها تُظهر قواتها في مدينة أفدييفكا الأوكرانية

بقلم: يورونيوز

قال الجيش الروسي الإثنين إن قواته أكملت سيطرتها على أفدييفكا بالقضاء على آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مصنع فحم ضخم بالمدينة الواقعة شرق أوكرانيا.

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وتُظهر اللقطات التي نُشرت الثلاثاء، الجنود الروس وهم يسيرون بالقرب من المباني المتضررة التي يقول الجيش إنها في المدينة المحاصرة.

وقال الجيش إن الجنود في اللقطات يُظهرون المواقع التي كانت القوات المسلحة الأوكرانية قد اتخذتها بالقرب من محطة السكك الحديدية التي حاولوا السيطرة عليها.

وأفاد الجيش أيضاً أنه عثر على ذخيرة مستوردة غير مستخدمة في أحد المعاقل، وعلى مستودع ذخيرة مصنوعة في الولايات المتحدة وجمهورية التشيك لقذائف هاون عيار 120 ملم في مبنى مجاور.

وتُظهر اللقطات الجنود وهم يعرضون حزم حصص الإعاشة العسكرية التي قالوا إنهم اكتشفوها، وزعموا أيضاً أنه كان هناك مرتزقة كنديين وجورجيين يقاتلون في المدينة.

ولم تتمكن وكالة أسوشييتد برس من التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي قدمتها وزارة الدفاع الروسية.

واستولت القوات الروسية على مدينة أفدييفكا في مقاطعة دونيتسك بعد أشهر من القتال العنيف.