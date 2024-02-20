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نيكولاس مادورو يعلق نشاط مكتب حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إثر اتهامه "بالتجسس والتآمر”

نيكولاس مادورو يتحدث إلى أنصاره خلال حدث بمناسبة ذكرى الانقلاب الفاشل عام 1992 بقيادة الرئيس الراحل هوغو تشافيز، قصر ميرافلوريس الرئاسي في كاراكاس، فنزويلا، 4 فبراير 202
نيكولاس مادورو يتحدث إلى أنصاره خلال حدث بمناسبة ذكرى الانقلاب الفاشل عام 1992 بقيادة الرئيس الراحل هوغو تشافيز، قصر ميرافلوريس الرئاسي في كاراكاس، فنزويلا، 4 فبراير 202 Copyright Matias Delacroix/ AP
بقلم:  يورونيوز
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دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاثنين، إلى تقديم اعتذار علني بعد أن أمر بتعليق أنشطة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب اتهامات بقيامه بأنشطة مناهضة للحكومة.

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واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاثنين مكتب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ”التجسس” و”التآمر” فيما كان موظفو المكتب قد طُردوا الأسبوع الماضي بعدما أجبرته الحكومة على تعليق أنشطته.

وأمرت الحكومة الفنزويلية، الخميس، مكتب الأمم المتحدة المحلي بتعليق عملياته وأمهلت موظفيه 72 ساعة للمغادرة، متهمة إياه بمساعدة مدبري الانقلاب والجماعات الإرهابية.

وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي الذي يبثه التلفزيون الرسمي مساء كل اثنين، إن جميع الموظفين غادروا البلاد بحلول يوم السبت.

وأضاف: "فجأة، أصبح مكتباً للتجسس الداخلي والمؤامرة الداخلية".

وكانت الوكالة قد أعربت عن "قلقها العميق" إزاء اعتقال روسيو سان ميغيل، المحامية البارزة في مجال حقوق الإنسان في فنزويلا. وحث المكتب في تغريدة على "الإفراج الفوري عنها" واحترام حقها في الدفاع القانوني.

وكانت سان ميغيل قد أعتقلت في 9 شباط/ فبراير في المطار بالقرب من كاراكاس بينما كانت هي وابنتها تنتظران رحلة إلى ميامي.

ولم تعترف السلطات باعتقالها إلا بعد يومين، وهي محتجزة في سجن هيليكويد، بتهم الخيانة والتآمر والإرهاب.

المصادر الإضافية • ا ب

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