للمرة الأولى منذ مهمة "أبولو".. مسبار أمريكي سيحاول الهبوط على سطح القمر

بقلم: يورونيوز

تسعى شركة إنتويتيف ماشينز (Intuitive Machines) في تكساس يوم الخميس، لأن تصبح أول شركة خاصة تُنزل مركبة فضاء بنجاح على سطح القمر.

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ولن يمثل النجاح خطوة مهمة في القطاع الفضائي فحسب، بل سيكون أول عملية هبوط لمسبار أمريكي على سطح القمر منذ برنامج أبولو عام 1972.

أقلعت المركبة Nova-C، التي تحمل أدوات علمية لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، الأسبوع الماضي من فلوريدا، وهي تتجه منذ ذلك الحين نحو وجهتها دون وقوع أي حوادث.

ومن المقرر أن تتم محاولة الهبوط على سطح القمر في الساعة 4:49 مساءً بتوقيت تكساس، حيث تقع غرفة التحكم الخاصة بـ"إنتويتيف ماشينز".

وقد تم اختبار نظام الدفع الخاص بالمركبة بنجاح، وهو أمر بالغ الأهمية للهبوط على سطح القمر.

لكن لا يزال يتعين عليه اجتياز مرحلة مهمة يوم الأربعاء، حيث سيتيح دفع المحرك للمركبة من الدخول إلى مدار القمر على ارتفاع حوالي 100 كيلومتر. وستبقى هناك لمدة 24 ساعة تقريباً قبل العودة.

وتتوقع شركة "إنتويتيف ماشينز" أن تكون قادرة على تأكيد الهبوط على القمر بعد حوالي 15 ثانية من ملامسة أقدام المسبار الستة للأرض.

وتمكنت الهند واليابان مؤخراً من الهبوط على سطح القمر، لتصبحا رابع وخامس دولة تنجح في هذه العملية، بعد الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة والصين.

لكن الأمريكيين، الذين يسعون إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر بدءًا من عام 2026، لم يتمكنوا من الهبوط على القمر منذ أكثر من 50 عاماً. ولم تنجح حتى الآن أي من الشركات الخاصة في هذه المهمة الفضائية.