فيديو: نيمار يطل بالبشت والعقال السعودي ويشارك في احتفالات "يوم التأسيس"

بقلم: يورونيوز

نظم نادي الهلال السعودي احتفالية بمناسبة "يوم التأسيس" شارك فيها اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، مرتدياً الزي السعودي.

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وشهدت الاحتفالية مشاركة فرق فنون شعبية، من مختلف مناطق السعودية، قدمت عروضاً من الموروث الثقافي، وعرضت مجسمات تحاكي المواقع التي اشتهرت قديما في السعودية، مثل بيت الشعر المنسوج يدوياً، والأبنية السكنية التراثية.

وشارك في الاحتفال النجم البرازيلي نيمار الذي ارتدى العقال المقصب والبشت، وشارك على منصة "إكس"، مقطعاً له وهو ينضم أيضاً إلى رقصة "العرضة" السعودية.

ويواصل نيمار برنامجه العلاجي منذ غيابه عن الفريق في أكتوبر الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.