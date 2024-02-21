استطلاع رأي يكشف أن أكثر من نصف الإسرائيليين يعتقدون أن النصر غير ممكن في غزة

بقلم: يورونيوز

مع قرب دخول الحرب على غزة شهرها الخامس، أظهر استطلاع رأي أجراه "معهد الديمقراطية الإسرائيلي للأبحاث" أن 55 بالمئة من الإسرائيليين لا يعتقدون أن بإمكان بلادهم تحقيق "النصر المطلق" في الحرب.

اعلان

وأفاد معهد الديمقراطية الإسرائيلي للأبحاث بأن 38,3% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن هناك احتمالاً "كبيراً جداً" أو "كبيراً إلى حد ما" لتحقيق "نصر مطلق" مع نهاية الحرب.

في حين يرى نحو 55.3% من المشاركين في الاستطلاع أن هناك "احتمالاً ضئيلاً إلى حد ما" أو "ضئيلاً جداً" للنصر.

ووجد الاستطلاع أن ما يزيد على 6% بقليل من المشاركين في الاستطلاع والبالغ عددهم 612 لم يحسموا قرارهم بعد.

وإذا ما كانوا يؤيدون موافقة إسرائيل "من حيث المبدأ على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنزوعة السلاح"، أبدى 55,4% من المستطلعين معارضتهم ذلك إلى حد ما أو بشدة، في حين أيد ذلك 37,4%.

ويبدو أن آراء الإسرائيليين تتعارض مع توجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قال إن على الجيش أن ينفذ عمليته البرية في مدينة رفح التي تضيق بنحو 1,4 مليون فلسطيني في جنوب قطاع غزة، لأن عدم قيامه بذلك يعني "خسارة الحرب" ضد حماس.

وكان الكنيست الإسرائيلي أيد بأغلبية ساحقة، بيان حكومة نتنياهو المعارض لإقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد". وصوت 99 عضوا في الكنيست تأييدًا لبيان حكومة نتنياهو، بينما عارضه 9 أعضاء.

وجاء في بيان للكنيست: "ستواصل إسرائيل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب غير المسبوق، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".