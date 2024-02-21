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شاهد: اعتقال قس إسباني بتهمة الاتجار غير القانوني بمادة الفياغرا والمنشطات الجنسية

القس الإسباني رهن الاعتقال
القس الإسباني رهن الاعتقال Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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ألقي القبض على قس وشريكه في بلدة دون بينيتو في مقاطعة إكستريمادورا الإسبانية، على خلفية اتجار غير قانوني بالفياغرا وغيرها من المنشطات الجنسية القوية.

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بدأت التحقيقات منذ أشهر، عندما علم الحرس المدني بمبيعات الفياغرا ومواد أخرى من قبل الكاهن المعروف لدى أبرشية سان سيباستيان وأحد أصدقائه. 

وخلال عملية المداهمة وتفتيش المنزل يوم الإثنين، تمت مصادرة عدد من المنشطات الجنسية التي كانت مجهزة للبيع. 

وفقًا لمصادر نقلتها صحيفة El País، ثاني أكثر الصحف اليومية انتشارًا في إسبانيا، يتمتع القس بشعبية كبيرة داخل أبرشية سان سيباستيان، كما أنه محبوب جدًا من قبل المجتمع.

وأصدرت أبرشية بلاسنثيا، التي تنتمي إليها أبرشيات دون بينيتو، بياناً عبرت فيه عن أسفها لتصرفات الكاهن "بسبب الألم والمعاناة والفضيحة التي تنطوي عليها هذه الأحداث".

وقالت إنها ستنتظر الكشف عن مزيد من المعلومات قبل التعليق أكثر على القضية. في هذه الأثناء، سيمثل رجل الدين الكاثوليكي أمام المحكمة في الأول والخامس عشر من كل شهر.

ويذكر أن شراء الفياغرا وغيرها من المنشطات الجنسية دون وصفة طبية محظور في إسبانيا.

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