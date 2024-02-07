شاهد: لأول مرة في بلجيكا.. رجل متزوج وأب لثلاثة أطفال يصبح كاهنا كاثوليكيا

بقلم: يورونيوز

تم تعيين كاهن متزوج وأب لثلاثة أطفال في كاتدرائية كويكلبرج السبت، والتي تعتبر كسابقة من نوعها في بلجيكا.

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وينتمي الكاهن ديفيد ناس، والبالغ 32 عاماً إلى الكنيسة الكلدانية، ولد في بلجيكا لعائلة تعود أصولها إلى جنوب شرق تركيا.

وتعتبر الكنيسة الكلدانية جزءا من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ولكنها تتبنى طقوسا شرقية.

وقال لوك تيرليندن، رئيس أساقفة أبرشية ميكلين-بروكسل: "عزيزي ديفيد، لقد أصبحت راعيًا صالحًا ولطيفًا دائمًا.. إنني ممتن جدًا لدعم زوجتك في هذه الخطوة المهمة في حياتك وحياة عائلتك.. إنها المرة الأولى على الإطلاق في تاريخ أبرشية ميكلين-بروكسل منذ 465 عامًا.وهو أمر ممكن لأن مبدأ العزوبية الإجبارية غير معمول به في الكنيسة الكلدانية وفي كنائس أخرى تابعة بالكامل للكنيسة الكاثوليكية حيث تُترك للكهنة الحرية في الزواج أو لا"

وتابع: "أعتقد أن استقطاب المزيد من الكهنة الشرقيين حقيقة وذلك لأنهم يتعرضون للاضطهاد بشكل متزايد في الشرق."