لماذا يهاجم المزارعون الفرنسيون ملك الدجاج الأوكراني؟

بقلم: يورونيوز

يتعرض حزب الحركة القومية الأوكراني وخاصة ملك الدجاج، لانتقادات لاذعة من قبل المزارعيين والسياسيين الفرنسيين الذين يتهمونه بإغراق السوق الأوروبية بالدواجن الأوكرانية رخيصة الثمن.

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وقال جون ريتش، الرئيس التنفيذي لحزب الحركة القومية، والمعروف باسم "ملك الدجاج" لموقع بوليتيكو: "لقد صدمت من موقف المزارعين الفرنسيين بوضع حزب الحركة القومية على أنه مناهض للمزارعين ومعادٍ للاتحاد الأوروبي".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد اتهم مؤسس حزب الحركة القومية يوري كوسيوك، باحتكار السوق على حساب المزارعين الأوروبيين خلال مؤتمر صحفي في بروكسل قبل أكثر من أسبوعين.

ووفقا لريتش، فإن المصدرين الأوكرانيين ليسوا مسؤولين عن مشاكل المزارعين الأوروبيين وتدين مجموعة الضغط الفرنسية للدواجن (ANVOL) ما تسميه "المنافسة غير العادلة" من أوكرانيا.

ازدادت واردات لحوم الدواجن الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 47% بين عامي 2022 و2023، وفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت وضع حد أقصى لواردات السكر والدواجن والبيض الأوكراني، عند مستويات العامين الماضيين.

وقال ريتش إن واردات الدواجن الأوكرانية لفرنسا تمثل أقل من 3% من إجمالي واردات فرنسا من الدواجن، بينما تعتبر البرازيل من أكبر مصدري الدواجن إلى الاتحاد الأوروبي.

وقام الاتحاد الأوروبي بإعفاء أوكرانيا من الرسوم الجمركية في عام 2022، لمساعدة الاقتصاد الأوكراني بعد الغزو الروسي.