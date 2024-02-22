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فيديو: في مأتم حاشد.. الأهالي في لبنان يودّعون امرأة وطفلة قـُتلتا بغارة إسرائيلية

تشييع الطفلة أمل الدر
تشييع الطفلة أمل الدر Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تجمع لبنانيون في قرية مجدل زون الجنوبية الخميس، لحضور مراسم دفن الطفلة أمل الدر (7 أعوام) وخديجة سلمان (40 عامًا) اللتين قتلتا في غارات جوية إسرائيلية.

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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن غارة جوية إسرائيلية يوم الأربعاء على قرية مجدل زون الجنوبية أدت إلى مقتل امرأة وطفلة.

وقُتلت خديجة سلمان في الغارات مباشرة، فيما أصيبت الطفلة أمل الدر، وتوفيت لاحقاً متأثرة بجراحها. وقال حسن الدر، أحد أقارب الطفلة، وهو يستعرض الأضرار الناجمة عن الغارات: "لقد نجونا من مجزرة".

وقتل أكثر من 200 شخص، غالبيتهم العظمى من مقاتلي حزب الله، في لبنان منذ اندلاع الجولة الأخيرة من العنف قبل أكثر من أربعة أشهر. ومن بين القتلى أكثر من 30 مدنيًا.

وقال النائب اللبناني ملحم خلف خلال التشييع، إن "العدوان أصبح ممنهجًا لدرجة أن الأهداف أصبحت هي المدنيين، ومن المفترض أن يتمتع المدنيون بحماية القانون الدولي والقانون الإنساني والمواثيق الدولية".

المصادر الإضافية • أ ب

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