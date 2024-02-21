لبنان: قلق في الشارع المسيحي بعد تقرير إسرائيلي يفيد بوصول شبكة أنفاق حزب الله إلى شمال بيروت

بقلم: يورونيوز

قلق في الشارع المسيحي بعد تقرير إسرائيلي يفيد بوصول شبكة أنفاق حزب الله إلى شمال بيروت

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أثار فيديو نشره مركز أبحاث إسرائيلي، القلق في الشارع المسيحي اللبناني خاصة بعد أن زعم أن شبكة أنفاق حزب الله تصل إلى منطقة جبيل الواقعة في شمال العاصمة بيروت.

الفيديو الذي نشره معهد "ألما" للدراسات الإسرائيلية يُظهر خريطة لأنفاق وطريق يزعم أنها تحتوي على مواقع عسكرية لحزب الله في قضاء جبيل، وتحتوي على بنية عسكرية مخصصة لإطلاق الصواريخ “فاتح 110” والمسيّرات باتجاه إسرائيل.

وبحسب الكاتب السياسي حسن الدر استند المعهد الإسرائيلي في الفيديو أدناه، إلى أعمال بناء مدنيّة وصور لرايات حركة أمل وحزب الله وأنشطة كشفيّة في قرى معروفة بانتمائها السّياسي!.

وتعتبر مدينة جبيل في محافظة جبل لبنان، موطنا لشريحة واسعة من اللبنانيين الشيعة.

وجاء الفيديو بعد أن توعد الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، المناطق المسيحية في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس"، قائلا: "اليوم النبطية وغدا الدامور، وبعد غد الكسليك ومعاملتين".

واندلعت الاشتباكات بين العدوين اللدودين، حزب الله وإسرائيل منذ الثامن من أكتوبر، أي بعد يوم واحد من تنفيذ حركة حماس هجومها المفاجئ على جنوب إسرائيل.

ورغم الأصوات اللبنانية الداخلية المعارضة لحزب الله، والتي تنتقد دخوله على خط المواجهة دعما لغزة، أكد أمين عام الحزب اللبناني حسن نصرالله أن الحزب سيواصل هجماته، حتى يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء الفيديو بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، وأشارت فيه إلى أن حزب الله بنى نظاما دفاعيا تحت الأرض منذ الثمانينات بمساعدة كوريا الشمالية، تحسبا لاجتياح إسرائيلي، يعتبر أكثر تعقيدا من أنفاق حماس في غزة.