دون توضيح طبيعتها.. المشرعون الألمان يوافقون على تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

بقلم: يورونيوز

وافق المشرعون الألمان يوم الخميس على اقتراح يدعو الحكومة إلى تسليم "المزيد من أنظمة الأسلحة والذخائر بعيدة المدى الضرورية" إلى أوكرانيا، لكنهم رفضوا دعوة المعارضة صراحة لإرسال صواريخ كروز طويلة المدى من طراز توروس.

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وتعد ألمانيا الآن ثاني أكبر مورد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

وقد دعا المستشار أولاف شولتس مؤخرًا الدول الأوروبية الأخرى إلى تكثيف عمليات تسليم المزيد من الأسلحة. وتعمل حكومته على زيادة المساعدات لأوكرانيا هذا العام، وتخطط لتقديم أسلحة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى أكثر من 7 مليارات يورو.

وقدمت برلين أنظمة دفاع جوي ودبابات وناقلات جنود مدرعة من بين مساعدات أخرى. وفي الأسبوع الماضي، وقع شولتس اتفاقية أمنية ثنائية طويلة الأمد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومع ذلك، فقد أحجم شولتس أشهرًا عن تزويد كييف بصواريخ توروس التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها، والتي يصل مداها إلى 500 كيلومتر ويمكن استخدامها نظريًا ضد أهداف بعيدة خلف خط المواجهة، أي مهاجمة الأراضي الروسية.

ودعا اقتراح وضعته أحزاب تحالف شولتس بشأن دعم أوكرانيا بعد مرور عامين على الغزو الروسي واسع النطاق، الحكومة إلى مواصلة الدعم العسكري.

وردًا على سؤال من أحد المشرعين المعارضين عما إذا كانت قائمة المساعدات ستشمل صواريخ توروس، أجاب وزير الدفاع بوريس بيستوريوس: "لا أستطيع الإجابة على ذلك".

وقال بيستوريوس إن مساهمة ألمانيا تثير الإعجاب في المؤتمرات الدولية، "وهنا المعارضة تدفعنا إلى الأرض".

وقالت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، ماري أغنس شتراك تسيمرمان، وهي نائبة بارزة في حزب الليبيراليين المنتمي للائتلاف الحكومي، والتي تدعو منذ زمن طويل لدعم قوي لأوكرانيا، إنها تأسف لأن الاقتراح لم يكن أكثر شمولًا.

وتمت الموافقة على اقتراح الأحزاب الحاكمة بأغلبية 382 صوتًا مقابل 284 صوتًا، مع امتناع عضوين عن التصويت.