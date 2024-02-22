بقلم: يورونيوز

مع تواصل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة في اليوم 139 منذ عملية طوفان الأقصى، تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين 29 ألف قتيل و69 ألف جريح، وازداد الوضع الإنساني والصحي تدهورا بين النازحين الفلسطينيين، حيث وصفته منظمة الصحة العالمية باللاإنساني، داعية إلى ضرورة توقف القصف حتى تصل المساعدات إلى اهالي القطاع.

اعلان أوقعت القوات الإسرائيلية 26 قتيلا على الأقل، إثر قصفها منزلين في النصيرات والزوادية وسط غزة وفق مركز الإعلام الفلسطيني، كما نسفت منازل فلسطينيين في مدينة خان يونس، وواصلت قصفها شمال القطاع. بالتزامن مع ذلك مازال الوضع متوترا في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتواصل الاقتحامات الإسرائيلية في بلاطة وجنين وطولكرم وقد اعتقل عدد من الفلسطينيين في أريحا، فيما قتل إسرائيلي وجرح ثمانية آخرون في عملية إطلاق نار نفذها ثلاثة فلسطينيين قرب مستوطنة معالي أدوميم في القدس.