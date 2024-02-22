أمطرت رماداً.. بركان "بوبوكاتيبيتل" في المكسيك ينفث حمماً بركانية وأعمدة دخان تلامس عنان السماء

بقلم: يورونيوز

قذف أخطر براكين المكسيك حممه، وسط نشاطه المتزايد مؤخراً، حيث كان الرماد يتساقط على المدن المجاورة.

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ورصد المركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك ثلاثة وعشرين ثوراناً لبركان بوبوكاتيبيتل المعروف باسم "إل بوبو"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم الإبلاغ عن تساقط رماد خفيف في البلدات المحيطة به.

في الوقت الحالي، وصلت درجة التحذير من خطر البركان إلى المستوى الأصفر الثاني، والذي يشير إلى تزايد النشاط، وإطلاق أعمدة الدخان وتساقط الشظايا المتوهجة.

ويعني التحذير الأصفر "البقاء في حالة تأهب والاستعداد لإخلاء محتمل"، وفقاً لنظام الإنذار الذي طوره المركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك.

يعتبر البركان الواقع في ولاية بويبلا وسط المكسيك، من الأخطر في العالم، حيث يعيش حوالي 25 مليون شخص في دائرة شعاعها 100 كيلومتر.