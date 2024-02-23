أربع سفن عملاقة للرحلات ترسو في ميناء شنغهاي في آن واحد

بقلم: يورونيوز

منذ استئناف خدمات الرحلات البحرية في عام 2023، انتعش سوق الرحلات البحرية الدولية بشكل ملحوظ.

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شهدت موانئ شنغهاي زيادة كبيرة في حجم الدخول والخروج، مستفيدة من موقعها وسياساتها المتميزة في السوق، حيث رست أربع رحلات بحرية في موانئ شانغهاي في وقت واحد يوم الخميس.

ووصلت "أدورا ماجيك سيتي"، وهي أول سفينة سياحية صينية كبيرة، تحمل أكثر من 3900 راكب، إلى شانغهاي في وقت مبكر من صباح الخميس.

وإلى جانب "أدورا ماجيك سيتي، ترسو السفن السياحية "غولانغي" (Gulangyu) و"بلو دريم ستار" (Blue Dream Star) أيضاً في ميناء "فوسونكو" (Wusongkou) الدولي للرحلات البحرية.

وفي وقت سابق، رست السفينة السياحية "أوروبا" في محطة مركز شنغهاي الدولي لنقل الركاب، وهي المرة الأولى التي ترسو فيها أربع سفن سياحية في موانئ شنغهاي في وقت واحد، منذ أن تولت الصين مسؤولية نقل الرحلات البحرية الدولية بالكامل في العام الماضي.

ويستقل هؤلاء الزائرون الحافلة المتوجهة إلى مدينة شنغهاي، لرؤية المزيد من المعالم السياحية. وارتفع حجم السفن السياحية التي تدخل وتغادر موانئ شنغهاي بشكل ملحوظ، منذ عام 2023. ولا تزال سياحة الرحلات البحرية في شنغهاي تحظى بشعبية كبيرة، هذا العام، خلال عطلة عيد الربيع .

وقامت هيئة مراقبة الحدود في شانغهاي بتفتيش إجمالي أربع سفن سياحية، على متنها أكثر من 21200 مسافر يدخلون ويخرجون من البلاد، بزيادة تبلغ نحو 22% مقارنة بنفس الفترة من الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يستقبل ميناء شنغهاي للرحلات البحرية دخول وخروج أكثر من 380 سفينة سياحية هذا العام.