"الشّام رح تشتقلك".. وداع مؤثر للفنانة السورية ثناء دبسي

بقلم: يورنيوز

بعد مسيرة فنية حافلة بعشرات الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، غيب الموت مساء الثلاثاء الفنانة القديرة ثناء دبسي عن عمر ناهز 83 عاماً.

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نعى الوسط الثقافي الفنانة السورية الراحلة، وهي من مواليد مدينة حلب عام 1941، وقالت نقابة الفنانين السوريين في منشور على فيسبوك: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة ثناء دبسي".

بدأت دبسي رحلتها في التمثيل في منتصف الخمسينيات، حيث تركت دراستها الثانوية وانتقلت إلى دمشق، حث شاركت في عروض مسرحية مع المسرح القومي السوري. كما تعلمت رقص السماح وغناء الموشحات والقدود، وتدربت على يد الموسيقي الراحل بهجت حسان.

نعتها الفنانة نادين خوري في منشور تحدث فيها عن علاقتهما القوية والدعم الكبير الذي تلقته منها منذ بداية مشوارها الفني وقالت: "كم من الحزن الكبيرالذي يقبض على القلب في هذا الخبر المؤلم. مع بداية طريقي الفني كانت توجهني بمحبة وعناية.. لم تبخل عليّ بالنصائح".

ولأن التمثيل على خشبة المسرح استهواها منذ بداياتها، قدمت أعمالاً استثنائية مثل "الإخوة كارامازوف" و"عرس الدم" و"زيارة السيدة العجوز" و"الأشجار تموت واقفة".

كما حفلت مسيرتها بالعديد من الأدوار التي ترسخت في ذاكرة المشاهد مثل حارة القصر، وهارون الرشيد وشجرة الدر والحكاية الثانية من سيرة بني هلال، والأميرة الخضراء والذئاب وأبو كامل وقلوب خضراء وباب الحديد وسيرة آل الجلالي وقوس قزح 2 والفصول الأربعة، ورسائل الحب والحرب وترجمان الأشواق.

وحرص نجوم الفن على مواساة الفنان سليم صبري زوج ثناء دبسي الذي وصفها قائلاً إن "كل صفاتها رائعة بلا استثناء".

وشاركت أمل عرفة منشوراً مطولاً، قالت فيه "لا عزاء يكفي عندما تغيب هذه السيدة لم أرَ فيها خلال كل مرحلة التقائي بها إلا النبل والأخلاق الرفيعة والحنية الحقيقية

سلاف فواخرجي أيضاً كتبت: "ليلة حزينة بفقدانك أيتها الطيبة والدافئة، وقبلة أطبعها على جبينك وعلى يديكِ الرقيقتين، السيدة الكبيرة ثناء دبسي … لروحك الحب والسلام، ولعائلتك ولنا العزاء والصبر".

وكتبت سلمى المصري: "خبر رحيلك مؤلم وموجع مشوارنا طويل في الإذاعة منذ بداياتي كنت الأستاذة والأم والأخت لم تبخلي علي بنصائحك. تعلمت منك الكثير وكنت أيقونتي في الفن والإنسانية والرقي والحب والتواضع.."

وقالت المخرجة السورية رشا شربتجي" "الإنسان أثر، وأثرها كبير وما بينمحي، على الصعيد الإنساني والفني، بكل الأمكنة والأيام، كانت وجه بشوش، صبور، بتعطي كل المحبة، ملتزمة بمهنتها، أم حقيقية ألنا".

وقال الفنان سيف السبيعي: "فلترقد روحك النقية بسلام يا ثناء. الشام رح تشتقلك كتير".

ونالت الراحلة خلال مسيرتها الفنية الغنية العديد من الجوائز والتكريمات ومنها تكريمها بمهرجان دمشق المسرحي 2004 وكانت أحد المكرمين ضمن احتفالية الثقافة السورية عام 2020.