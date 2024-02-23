شاهد: آثار الدمار على مخيم الشابورة المكتظ في رفح

بقلم: يورونيوز

استهدفت صواريخ إسرائيلية مسجد الفاروق في مخيم الشابورة المكتظ، الخميس مما أسفر عن مقتل 4 على الأقل بحسب وكالة وفا الفلسطينية.

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يظهر الفيديو مشاهد الدمار التي حلت بالمخيم الواقع في رفح جنوب القطاع. وتقول مروة أبو موسى، وهي تحاول التخلص من آثار الدمار الذي حل بمنزلها: " "في حوالي الساعة 1:30 صباحًا (بالتوقيت المحلي) أسقطوا علينا قذيفتين هنا في الشابورة، وهي مكتظة بالناس والنازحين. ماذا نفعل بالأطفال؟ المسجد الذي ضربوه دُمر إضافة إلى الحي بأكمله. لم يقتصر الأمر على منزل أو منزلين فقط، بل تم قصف الحي بأكمله".

ويقول أيمن مشواخي، وهو يشير إلى مشاهد الدمار المحيطة: "هل ترى كل تلك المنازل التي دمرت هنا؟ كانت مساكن للنازحين والأشخاص القادمين من الخارج. تم تدمير هذا المبنى بأكمله والمبنى الذي خلفنا بالكامل كما ترون".

تشن إسرائيل حربا شرسة على غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 29 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال وفقا لوزارة الصحة في غزة.