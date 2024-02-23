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ترامب يتعهد بالدفاع عن المسيحية ضد اليسار الذي يقول عنه إنه يريد "هدم الصلبان"

المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في ناشفيل، تينيس-22 فبراير، 2024،
المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في ناشفيل، تينيس-22 فبراير، 2024، Copyright George Walker IV/ AP
بقلم:  يورونيوز
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وعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باستخدام فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض للدفاع عن القيم المسيحية، واقترح أنه سيحمي الرمز المركزي للدين، محذراً مؤتمر قنوات الإعلام الدينية من أن اليسار يريد "هدم الصلبان".

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تحدث ترامب في المؤتمر الدولي للإعلام المسيحي للمذيعين الدينيين، الخميس، في ناشفيل بولاية تينيسي، ووعد بأنه "لن يلمس أحد صليب المسيح في ظل إدارة ترامب".

وقال ترامب لمئات من الحاضرين المبتهجين: "تذكروا أن كل نظام شيوعي عبر التاريخ حاول القضاء على الكنائس، تماماً كما حاول كل نظام فاشي استمالتها والسيطرة عليها. وفي أمريكا، يحاول اليسار الراديكالي القيام بالأمرين معاً.

وأضاف ترامب قوله: “إنهم يريدون هدم الصلبان حيثما أمكنهم ذلك وتغطيتها بأعلام العدالة الاجتماعية”. لكن لن يلمس أحد صليب المسيح في ظل إدارة ترامب، أقسم لكم”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يدعو فيه كبار المحافظين ترامب، بشكل متزايد، إلى بناء ولايته الثانية بشكل علني حول القيم المسيحية، في حالة فوزه.

واستخدم المرشح الرئاسي الجمهوري، خطابه في كارولينا الجنوبية، للتفاخر بأنه عمل خلال فترة ولايته الأولى "الكثير لدعم الحرية الدينية، أكثر من أي إدارة في التاريخ".

وتعقد ولاية تينيسي انتخاباتها التمهيدية في يوم الثلاثاء الكبير، 5 آذار/ مارس. وكان بعض الزعماء الدينيين مترددين في البداية في دعم ترامب عندما ترشح للرئاسة لأول مرة في عام 2016، لكنهم الآن جزء من قاعدته الأكثر ولاءً، والتي تحمل شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

المصادر الإضافية • ا ب

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