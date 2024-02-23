حرس الحدود العراقي ينشر قواته على الحدود بعد تكثيف تركيا قصفها للمنطقة

بقلم: يورونيوز

أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، التمركز في نقاط على الشريط الحدودي العراقي التركي في قضاء العمادية بمحافظة دهوك بالقرب من الحدود التركية شمالي العراق.

اعلان

قالت قيادة قوات الحدود العراقية في بيان، إنه " "بتوجيه من وزير الداخلية ومتابعة قائد قوات الحدود، لمسك كامل الحدود العراقية مع دول الجوار، وفي اقصى شمال عراقنا وباقسى الظروف الجوية واصعب التضاريس، تمكنت قوة من لواء الحدود الاول بإمرة قائد حدود المنطقة الاولى من التقدم بإتجاه نقطة الصفر الحدودية ومسك نقاطٍ حدودية ورفع العلم العراقي عليها على الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية شيلدزئ بقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، كانت غير ممسوكة سابقاً بإسناد من قوات حرس إقليم كوردستان".

وذكر البيان أنه سيتم تجهيز المخافر العسكرية الجديدة بالتقنيات الحديثة لضبط الحدود بشكل فعال ومواجهة الخارجين عن القانون.

وجاء هذا الانتشار الجديد بعد أن كثفت تركيا عملياتها العسكرية وقصفها على مناطق مختلفة في شمال العراق.

وقُتل مدنيان وأصيب عدد آخر بقصف للطيران الحربي التركي في 20 شباط/فبرايرالماضي.

في غضون ذلك، حذر حزب العمال الكردستاني المدنيين والقوات الكردية (البشمركة) من الاقتراب من المواقع التركية في شمال العراق، لأن ذلك سيعرضهم للقصف وستعتبر منطقة حرب وهدفاً مشروعاً لقواتهم.

وشنت تركيا العديد من الهجمات عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

ويعتبر حزب العمال الكردستاني، الذي يحتفظ بقواعد في شمال العراق، منظمة إرهابية من قبل حلفاء تركيا الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة. ولقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم منذ بدء الصراع في عام 1984.