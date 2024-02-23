شاهد: مطالبين بزيادة رواتبهم .. عسكريون متقاعدون يتظاهرون أمام السراي الحكومي في بيروت

بقلم: يورونيوز

أوقعت هذه الأزمة أكثر من ثلاثة أرباع سكان لبنان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة في براثن الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية نحو 97% من قيمتها مقابل الدولار.

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تظاهر عشرات الجنود المتقاعدين في وسط بيروت، الجمعة، للمطالبة بزيادة رواتبهم التقاعدية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وغير المسبوقة التي تمر بها البلاد. ونظم المتقاعدون في الجيش اللبناني وقفتهم في الوقت الذي كان من المقرر أن تعقد فيه الحكومة اجتماعها في مقرها بوسط العاصمة بيروت.

وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، انتشرت شرطة مكافحة الشغب التابعة للجيش اللبناني حول مقر الحكومة.

وأشار شامل روكز، النائب السابق وصهر الرئيس السابق ميشال عون والضابط العسكري المتقاعد، إلى أن راتب الجندي يتراوح حالياً بين 100 إلى 120 دولاراً.

وقال روكز المشارك في الاحتجاج: "هل تستطيع عائلة شهيد أو جندي من ذوي الإعاقة العيش؟ هل تستطيع عائلة أي جندي أن تعيش بـ130 إلى 140 دولارًا؟ يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 400 دولار على الأقل".

وتعاني الدولة الصغيرة من أزمة اقتصادية ومالية خطيرة، ناتجة عن سنوات من الفساد وسوء الإدارة لدى الطبقة السياسية التي حكمت البلاد بعد انتهاء الحرب الأهلية في فترة ما بين عامي 1975 و1990.

وأوقعت هذه الأزمة أكثر من ثلاثة أرباع سكان لبنان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة في براثن الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية نحو 97% من قيمتها مقابل الدولار.

وبعد إغلاق الجنود المداخل المؤدية إلى السراي الكبير في وسط بيروت، ألغى مجلس الوزراء جلسته المقررة الجمعة.