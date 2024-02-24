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شاهد: روسيا تستخدم مقاتلات سوخوي 34 و35 لضرب أهداف في أوكرانيا

الطائرة الروسية أثناء إقلاعها
الطائرة الروسية أثناء إقلاعها Copyright ebu
بقلم:  يورونيوز
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تستمر العمليات الروسية في أوكرانيا على أكثر من جبهة، مع مرور الذكرى الثانية للحرب التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين في 24 شباط/ فبراير 2022.

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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد مصورة لطائرات من طراز سوخوي 34 و35 وهي تقلع من مطار قريب من الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أنها قصفت مركز عمليات في مدينة كوبيانسك الأوكرانية.

من جهة أخرى، زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القوات العسكرية في أوكرانيا وتفقد الأسلحة وقدم جوائز عسكرية في لقطات نشرتها الوزارة يوم السبت.

شويغو خلال زيارته للجبهة
شويغو خلال زيارته للجبهةAlexander Kazakov/Copyright 2024 Sputnik

وبحسب الوزارة، أشار شويغو إلى دور الطائرات من دون طيار في القتال، مضيفًا: "لقد أصبح هذا سلاحًا خطيرًا وفعالًا للغاية".

وظهر في الفيديو أيضًا شويغو وهو يستمع إلى تقارير من الضباط ويفحص المعدات العسكرية، التي تدعي الوزارة أنها "تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة".

المصادر الإضافية • أ ب

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