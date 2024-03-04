روسيا تنشر لقطات تظهر المهمة القتالية لطائرة سوخوي سو-34

بقلم: يورونيوز
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سوخوي سو-34 الروسية تملك محركين وهي مناسبة لمختلف المهام الجوية، فهي قاذفة ومقاتلة وضاربة متوسطة المدى تفوق سرعتها سرعة الصوت.
نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين مهمة لقاذفة سوخوي سو -34، وهي تقصف مركزا للقيادة والقوة البشرية الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان.
وسبق وأن كشفت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن القاذفة المقاتلة متعددة الأغراض من طراز سوخوي سو-34 سبق لها وأن استخدمت صواريخ كينجال المتطورة، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال عمليات عسكرية.
سوخوي سو-34 الروسية تملك محركين وهي مناسبة لمختلف المهام الجوية، فهي قاذفة ومقاتلة وضاربة متوسطة المدى تفوق سرعتها سرعة الصوت.