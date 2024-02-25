شاهد: بعد إغلاقة ستة أيام.. إعادة فتح "برج إيفل" أمام الزوار

بقلم: يورونيوز

أعيد الأحد 25 شباط/فبراير، فتح برج إيفل الذي ظل مغلقاً لمدة ستة أيام، بعد التوصل إلى اتفاق بين نقابات الموظفين وإدارة النصب التذكاري.

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ذكرت شركة المشغلة برج إيفل، السبت 24 شباط/فبراير، في بيان توصلت فيه إدارة شركة تشغيل برج إيفل ونقابتان عماليتان إلى اتفاق لإنهاء الإضراب على أن تقوم الأطراف بمراجعة دورية للنموذج الاقتصادي وتطور استثمارات العمل وإيرادات الشركة من خلال هيئة تجتمع كل ستة أشهر".

ولم يُعاد فتح البرج حتى صباح الأحد لإتاحة الوقت الكافي للفريق الفني لإعادة تشغيل المصاعد وضمان سلامة الزوار، وفقاً لبيان مشترك لنقابتي "القوة العمالية" ( FO) و"الاتحاد العمالي العام" (CGT).

وخلال أيام الإضراب الستة، لم يتمكن 100 الف شخص من زيارة برج ايفل.

وقالت النقابتان "سنبقى متأهبين للدفاع عن هذا النصب الى ان نحصل على نموذج قابل للاستمرار".

واتفقت الإدارة والنقابات على "استثمار طموح بقيمة 380 مليون يورو حتى عام 2031، خاصة لأعمال وصيانة تراث البرج"، كما ورد في بيان صحفي لشركة "سيتي".

وأعربت الإدارة عن اعتذارها لجميع الزوار الذين لم يتمكنوا من زيارة المعلم السياحي الأبرز في باريس منذ 19 شباط/ فبراير، وأكدت لهم أنه سيتم تعويضهم تلقائياً وبالكامل في أقرب وقت ممكن.